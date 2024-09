Lo ha detto l'allenatore dei bianconeri dopo la vittoria contro il Psv

Thiago Motta soddisfatto dopo l‘esordio con vittoria in Champions League della Juventus. “E’ un buon risultato per iniziare la competizione, ora dobbiamo recuperare e pensare alla prossima partita. Era importante vincere e iniziare così”. Lo ha detto l’allenatore della Juventus Thiago Motta commenta ai microfoni di Sky Sport la vittoria contro il Psv in Champions. “Mi piace McKennie come tutti gli altri giocatori, oggi ha fatto una bella partita. Scegliere gli undici che stanno meglio è il mio lavoro, sono contento per lui ma deve lavorare e migliorare come gli altri”, ha aggiunto il tecnico bianconero sulla decisione a sorpresa di far giocare il centrocampista americano. “Vlahovic da quando abbiamo iniziato si presenta sempre nelle codizioni ideali, oggi non ha fatto gol ed è normale che l’attaccante abbia questa ambizione”, ha detto ancora Motta.

“Tante altre cose però le fa bene e oggi come tutti poteva fare meglio. Deve gestire il lato motivo, succede di non segnare ma sicuramente i gol arriveranno”, ha proseguito. “Abbiamo una caratteristica di gioco per favorire gli inserimenti dei centrocampisti, ma sono sicuro sarà contento. Poi Motta ha analizzato anche le cose da migliorare. “Abbiamo subito troppo il gioco del Psv, penso possiamo fare meglio in fase di possesso. Oggi abbiamo fatto bene a tratti e su questo dobbiamo alzare il livello. Ora dobbiamo dare continuità a partire dalla partita di sabato con il Napoli”, ha concluso Motta.

