L'attaccante del Bologna in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Shaktar Donetsk

Riccardo Orsolini, accompagnato dal suo allenatore Vincenzo Italiano, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida del Bologna contro lo Shaktar Donetsk, esordio in Champions League per i rossoblù: “Non la definirei la partita del riscatto. È normale che questo per noi sia l’anno zero. Ci sono stati tantissimi cambiamenti, a partire dall’allenatore, quindi non vedo tutto questo allarmismo. Serve pazienza per vedere il reale potenziale di questa squadra”. Orsolini ha parlato anche dell’emozione per il debutto in Champions: “È una competizione a sé. Non servono ulteriori motivazioni, il come affrontare le partite arriverà da dentro noi stessi. Andremo a giocare con la consapevolezza di essere una squadra forte che può dare fastidio a molti. Qualsiasi coda accada, sempre testa alta e guardare avanti”.

