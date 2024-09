I bianconeri ospitano il Psv Eindhoven, i rossoneri affrontano il Liverpool

Al via la nuova Champions League con i primi match della fase a girone unico. Tocca subito a due italiane Juventus e Milan. Primi a scendere in campo i bianconeri che ospitano alle 18:45 il Psv Eindhoven, dominatore in Olanda con 5 vittorie in 5 partite. “Dobbiamo avere grande rispetto per il Psv, è una squadra abituata a giocare e avere un grande possesso. Noi dobbiamo dare continuità alle cose fatte fino a oggi”, ha detto il tecnico della Juve Thiago Motta che vuole ritrovare la vittoria dopo i due pareggi a reti bianche contro Roma ed Empoli. Nessuna indiscrezione sulla formazione. “Quelli che inizieranno faranno bene il loro lavoro come quelli che subentreranno”, ha continuato il tecnico italo-brasiliano. “La Champions ci è mancata, siamo emozionati”, ha aggiunto Manuel Locatelli in conferenza stampa al fianco di Motta.

Alle 21 invece a San Siro il Milan affronta il Liverpool in uno dei big match della serata. Non ci sarà il tutto esaurito anche per i prezzi molto alti dei biglietti. Fonseca chiede ai suoi giocatori di dare continuità alla vittoria contro il Venezia. Spazio ai titolarissimi con Theo e Leao a cui sarà affidata la fascia sinistra. In avanti dovrebbe tornare Morata che ha parlato in conferenza stampa al fianco del tecnico portoghese. “Potrebbe essere una semifinale o una finale. Sono le grandi partite che fanno la storia di questo sport. Non vediamo l’ora di scendere in campo, siamo molto carichi, ha detto il centravanti iberico mentre Fonseca chiede attenzione alla fase difensiva: “Dobbiamo essere perfetti per vincere. Se facciamo un errore loro fanno gol. Poi l’appello ai tifosi: “Dobbiamo sentire il loro amore”

