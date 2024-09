L'allenatore rossonero alla vigilia del debutto in Champions contro il Liverpool

“Quello di cui ho parlato con Zlatan Ibrahimovic è quello di cui parlo normalmente: delle partite, dei giocatori, dell’atmosfera. Non ho niente di nuovo da dire, sono conversazioni normali“. Così il tecnico del Milan Paulo Fonseca in conferenza stampa presentando la partita contro il Liverpool di domani, esordio dei rossoneri in Champions League. “Parlo sempre anche con Gerry Cardinale, prima e dopo le partite, siamo sempre in contatto come normale. Quello di cui abbiamo parlato me lo tengo per me“, ha aggiunto l’allenatore portoghese.

