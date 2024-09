Parlando del pareggio per 0-0 a Empoli, Motta ha aggiunto: "È un capitolo chiuso, domani è una competizione diversa"

“Mi sento bene è un grande orgoglio iniziare questa competizione in casa contro una squadra forte che sta bene. Sarà una bella partita da giocare“. Così l’allenatore della Juventus, Thiago Motta, in conferenza stampa alla vigilia del debutto bianconero in Champions League, martedì alle 18:45 in casa contro il Psv Eindhoven. Parlando del pareggio per 0-0 a Empoli, Motta ha aggiunto: “È un capitolo chiuso, domani è una competizione diversa”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata