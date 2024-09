Centinaia di persone per l'ultimo saluto all'ex allenatore morto il 26 agosto

(LaPresse) A Torsby, in Svezia i funerali di Sven-Goran Eriksson. Centinaia di persone hanno partecipato alla cerimonia funebre, tra cui David Beckham, l’ex capitano dell’Inghilterra e l’ex compagna dello svedese, Nancy Dell’Olio. L’ex allenatore di Benfica, Lazio, Manchester City e molti altri club si è spento all’età di 76 anni il 26 agosto per un cancro al pancreas. Use within 30 days

