Pari senza reti tra Serbia e Spagna. Successo esterno della Polonia in Scozia

Il Portogallo inizia con una vittoria l’avventura in Nations League. Nel girone 1 della Lega A, i lusitani superano 2-1 la Croazia a Lisbona: per i padroni di casa, reti di Dalot e Cristiano Ronaldo, al centro numero 900 in carriera. Lo stesso Dalot, con un’autorete, permette ai croati di accorciare le distanze.

Nello stesso girone, successo esterno della Polonia in Scozia (2-3). Ospiti avanti con Szynanski e Lewandowski, risposta degli scozzesi con i neo giocatori del Napoli Gilmour e McTominay. nel recupero decide il rigore del romanista Zalewski. Nel girone 4, la Danimarca ha battuto 2-0 la Svizzera grazie ai gol di Dorgu e Hojbjerg, reti inviolate tra Serbia e Spagna. Nel match del gruppo 1 della Lega D San Marino ha battuto il Liechtenstein per 1-0.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata