Impresa dell’Italia, che si impone per 3-1 in casa della Francia in una partita valida per la prima giornata della Nations League. Dopo un avvio da brividi con il gol di Barcola dopo soli 14 secondi, la squadra di Spalletti reagisce e ribalta il risultato con una prestazione ricca di grinta, tecnica e il cinismo che era mancato agli Europei. Il pareggio arriva al 30′ grazie a un sinistro al volo di Dimarco che trasforma in rete un assist di tacco di Tonali. Nella ripresa gli azzurri comandano il gioco e capitalizzano con Frattesi al 30′, poi Raspadori, neo entrato, chiude il match al 74′.

Spalletti: “Reazione da squadra, passione è chiave del successo”

“Tutti hanno reagito subito dando tranquillità alla squadra, per poi fare la partita che dovevamo fare: doppiamente bravi. C’è sempre la possibilità di fare qualcosa di meglio, era importante stare in campo da squadra aldilà dell’infortunio”. Così il ct azzurro Luciano Spalletti commenta ai microfoni di RaiSport la grande vittoria contro la Francia. “Ci sono sempre situazioni che possono ridurti alla follia nel calcio, ma dipende poi dalla forza mentale e le difficoltà maggiori vanno messe apposto dentro noi stessi”, ha aggiunto. “Abbiamo scelto un gruppo di giocatori che stanno sempre in campo, sono tutti più freschi e siamo stati fortunati nel trovare giovani che vogliono far vedere il loro livello perché la passione è sempre la chiave di qualsiasi successo”, ha proseguito Spalletti. “Tonali ha giocato una partita magnifica, avevo paura che non potesse fare i 90′ e invece nel finale ha fatto due sgasate: abbiamo ritrovato un calciatore fortissimo”, ha concluso.

Dimarco: “Importante vincere in Francia per ripartire dopo Europeo”

“Non era facile ripartire dopo l’Europeo, ma abbiamo fatto una grande partita e ci voleva per il morale”. Così l’esterno dell’Italia Federico Dimarco ai microfoni di Raisport dopo il successo per 3-1 in Nations League contro la Francia. Questa squadra la qualità ce l’ha. “Ottima partita, siamo contenti sia dei gol che della prestazione che è la cosa più importante”, ha aggiunto. Infine quando peso ha questa serata. “Un bel peso, non è facile battere la Francia soprattutto in casa. Speriamo di continuare così”, ha concluso Dimarco.

