Screenshot video da X

Malviventi hanno rotto il finestrino dell'auto dell'attaccante, minacciato con un'arma

Disavventura per l’attaccante del Napoli, David Neres dopo il match vinto dalla squadra di Antonio Conte contro il Parma. Come si legge in una storia postata sull’account Instagram dell’attaccante brasiliano, Neres è stato rapinato e minacciato con una pistola: “David vorrebbe scusarsi con i tifosi che lo aspettavano fuori – si legge nella storia -. Mentre stavamo lasciando lo stadio dopo la partita, due uomini su una moto hanno rotto il finestrino dell’auto e ci hanno derubato sotto la minaccia di una pistola”.

Sui social è stato anche postato un video che mostra i danni provocati alla vettura del calciatore e lo stesso giocatore che si allontana dalla vettura, circondato da tifosi.

Dopo #NapoliParma, il neoacquisto #Neres è stato subito rapinato: pistola puntata e orologio rubato. pic.twitter.com/dK0aC8m5WR — Daniele De Felice (@DanieleBibo) September 1, 2024

Chi è David Neres

Classe 1997, ala destra, Neres è arrivato a Napoli dal Benfica David Neres. Il brasiliano è stato con gol e assist tra i protagonisti della cavalcata che nel 2018-2019 portò l’Ajax in semifinale di Champions League. Al Benfica dal giugno 2022, con i portoghesi ha segnato 17 gol in 83 partite tra tutte le competizioni. A livello nazionale, ha 8 presenze e un gol con la Selecao, partecipando anche alla vittoria della Copa America nel 2019. Giocatore di grande tecnica, veloce e abile nel dribbling, può giocare anche a sinistra o come trequartista.

