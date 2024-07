Il brasiliano del Benfica avrebbe chiesto la cessione dopo l'arrivo a Lisbona di Angel Di Maria

Mentre il Napoli aspetta di chiudere la cessione di Victor Osimhen al Paris Saint-Germain per sbloccare l’affare Lukaku e dare un nuovo centravanti ad Antonio Conte, il ds partenopeo Giovanni Manna punta a rafforzare l’attacco anche con un nuovo esterno: secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, alla corte del mister salentino potrebbe arrivare il brasiliano del Benfica David Neres. Il giocatore avrebbe già detto di sì al Napoli, chiedendo la cessione dopo l’arrivo a Lisbona di Angel Di Maria. In caso di arrivo, Neres sostituirebbe Lindstrom, che va verso l’Everton in Premier League.

Chi è David Neres

Classe 1997, ala destra, Neres è stato con gol e assist tra i protagonisti della cavalcata che nel 2018-2019 portò l’Ajax in semifinale di Champions League. Al Benfica dal giugno 2022, con i portoghesi ha segnato 17 gol in 83 partite tra tutte le competizioni. A livello nazionale, ha 8 presenze e un gol con la Selecao, partecipando anche alla vittoria della Copa America nel 2019. Giocatore di grande tecnica, veloce e abile nel dribbling, può giocare anche a sinistra o come trequartista.

