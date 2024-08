Emiliani in vantaggio con un rigore di Bonny. Squadra di Pecchia in dieci al 75' per l'espulsione del portiere Suzuki

Il Napoli ha battuto 2-1 il Parma in un match della terza giornata del campionato di Serie A. La squadra di Antonio Conte ha ribaltato l’incontro nei minuti di recupero. Erano stati i ducali, infatti, con un rigore di Bonny a passare in vantaggio nel primo tempo. Nella ripresa l’assalto dei campani si è concretizzato con il pareggio del neo acquisto Lukaku al 92′ e un gol di Anguissa al 96′. Il Parma era rimasto in dieci al 75′ per l’espulsione del portiere Suzuki. Gli emiliani, che avevano finito i cambi a disposizione, sono stati costretti a schierare in porta il difensore Delprato. Grazie a questo successo il Napoli sale a 6 punti in classifica, il Parma resta fermo a 4.

