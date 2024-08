Il tecnico paga il brutto inizio di stagione con un punto in tre partite

Cambio alla guida della Sampdoria: dopo il brutto avvio di stagione della squadra nel campionato di Serie B (un punto in tre partite) i blucerchiati hanno esonerato il tecnico Andrea Pirlo. Lo ha comunicato la squadra sul suo sito internet. “Al tecnico e ai componenti del suo staff – Roberto Baronio, Mauro Bertoni, Nicola Pavarini e Raffaele Clemente – vanno i ringraziamenti per l’impegno e la professionalità dimostrati durante il periodo di lavoro nel club”, si legge. L’allenatore aveva già lasciato il centro tecnico di Bogliasco nel mattino dopo aver salutato la squadra. In pole position per la guida dei blucerchiati c’è Andrea Sottil.

