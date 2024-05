L'ex patron del club blucerchiato in una dichiarazione a LaPresse

Sampdoria Massimo Ferrero smentisce l'accordo sulla definitiva acquisizione del club genovese da parte di Gestio Capital. "A dispetto di quanto apparso sulla stampa e sui social, debbo far presente che nessun accordo è stato perfezionato tra il sottoscritto ed il Sig. Manfredi e le sue società che rappresentano la maggioranza della U.C. Sampdoria", ha fatto sapere a LaPresse l'ex patron del club blucerchiato.

Ferrero tiene inoltre a precisare che per quanto lo riguarda “vi è stata la massima disponibilità a chiudere ogni pendenza, tant’è che il testo dell’accordo era stato in tutte le sue parti condiviso dagli avvocati e da me sottoscritto diversi giorni fa. Invece, nonostante questo, la firma di Manfredi non è mai arrivata e non ha voluto oggi chiudere la questione con me”. “Oramai non credo più a questi personaggi, ma andrò avanti in tutte le sedi civili e penali per far valore i miei diritti ed avere giustizia”.

