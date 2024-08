Il presidente del club granata contestato da circa 10mila tifosi granata all'esterno dello stadio Olimpico

“Felice per la vittoria di ieri, complimenti ai ragazzi e al Mister per la grande partita. Grande amarezza per la contestazione“. Così il presidente del Torino Urbano Cairo in un post su Instagram all’indomani della vittoria granata contro l’Atalanta in campionato seguita alla dura contestazione da parte dei tifosi, all’esterno dello stadio Olimpico, infuriati per la cessione del difensore Raoul Bellanova proprio ai nerazzurri orobici.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Urbano Cairo (@urbano.cairo)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata