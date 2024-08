Cori contro la società e il presidente Urbano Cairo

Manifestazione di protesta dei tifosi del Torino contro la società e il presidente Urbano Cairo prima della partita contro l’Atalanta, in campionato. Migliaia di tifosi si sono radunati davanti allo stadio Olimpico intonando cori per contestare le ultime decisioni della società, su tutte la cessione in pochi giorni di Raul Bellanova proprio all’Atalanta. Il neo esterno nerazzurro non è stato convocato e non scenderà in campo contro la sua ex squadra, una decisione forse dovuta proprio all’ambiente in cui si giocherà la partita.

