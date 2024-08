Terzo pareggio in tre partite per la Viola

La Viola manca ancora la vittoria. Pareggio senza reti tra Fiorentina e Venezia nella sfida valida per la seconda giornata di Serie A giocata al Franchi di Firenze. Match con poche emozioni che ha faticato a decollare dal punto di vista del ritmo. Nel primo tempo i viola, reduci dal doppio pareggio in campionato con il Parma e in Conference League contro la Puskas Academy, hanno provato a costruire azioni pericolose ma la difesa dei lagunari ha contenuto gli assalti grazie anche a un attento Joronen tra i pali. Al 69′ è Terracciano a salvare la Fiorentina respingendo un pallone carambolato su un proprio difensore. Il tecnico toscano Palladino nel finale prova a spingere la squadra, fa tutti e cinque i cambi inserendo Martinez Quarta e Beltran, ma il risultato non si sblocca. Fiorentina a quota 2 in classifica, per i lagunari è il primo punto dopo il ko con la Lazio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata