L'ex campione del mondo a LaPresse

“Non voglio entrare nell’ambito delle decisioni altrui, credo che ognuno faccia le cose che pensa siano migliori per lui e il suo carattere. Se un calciatore sta bene a Roma in un calcio di alto livello, la scelta può essere nella normalità“. Così a LaPresse l’ex campione del mondo Dino Zoff, in merito alla scelta di Paulo Dybala di restare alla Roma rifiutando la maxi offerta della squadra araba dell’Al-Qadsiah. “Questa scelta non la leggo come una lezione sui soldi, magari un giocatore preferisce un campionato di vertice importante e ha più soddisfazione a giocare piuttosto che tenere conto dei soldi o di altri campionati. Sono scelte che ognuno fa come crede. Certo giocare in un campionato importante è di grande soddisfazione comunque anche se ci sono meno soldi. Il valore del nostro campionato è comunque alto e preferire il valore di un campionato rispetto al valore dei soldi va apprezzato”, ha aggiunto Zoff. “Se Dybala fosse stato in un altra squadra avrebbe scelto la via dell’Arabia? Certo star bene in una città e nella propria squadra è determinante ed è logico”, ha concluso.

