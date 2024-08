Il messaggio dell'attaccante sul proprio profilo Instagram

“Grazie Roma. Ci vediamo domenica”. Così l’attaccante della Roma Paulo Dybala sul proprio profilo Instagram manda un messaggio alla tifoseria giallorossa dando loro appuntamento per la sfida casalinga all’Olimpico contro l’Empoli, valida per la seconda giornata di campionato, la prima stagionale in casa. Un messaggio con cui fa intendere come la trattativa per il suo passaggio alla squadra araba dell’Al Qadsiah, sia saltato e che il giocatore abbia rifiutato l’offerta dopo che ieri c’era stato il via libera dello stesso Dybala.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata