Il belga non è più nei piani di Conte al Napoli. Su di lui anche Bologna e Lazio

La prestazione di Paulo Dybala nell’esordio della Roma in serie A contro il Cagliari ha sottolineato l’importanza dell’argentino per l’attacco dei giallorossi. Ma la dirigenza della squadra capitolina lavora anche a un piano B, se ci fosse la necessità di sostituirlo negli ultimi giorni di mercato: per l’ex Juventus sarebbe infatti possibile il trasferimento in Arabia all’Al-Qadsiah. A riguardo, un profilo che piace al tecnico Daniele De Rossi sarebbe, secondo il Corriere dello Sport, quello di Cyril Ngonge del Napoli, che non sarebbe più nei piani di Antonio Conte. Ieri l’attaccante belga, che lo scorso anno tra Verona e Napoli ha giocato 32 partite con 7 gol, ha avuto un faccia a faccia con l’allenatore salentino, manifestandogli la volontà di essere ceduto per giocare con continuità. Su di lui ci sono anche Bologna e Lazio. Una formula possibile per l’eventuale arrivo di Ngonge alla Roma potrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto.

