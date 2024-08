Gli auguri della società: "Capitano di una generazione, romanista per sempre"

“Capitano di una generazione, romanista per sempre. Giuseppe Giannini compie 60 anni. Auguri, Principe!”. Con queste parole l’account X ufficiale della Roma fa gli auguri per il suo sessantesimo compleanno al ‘Principe’ Giuseppe Giannini, storico capitano giallorosso degli anni ’80 e ’90.

Con 437 presenze e 75 gol in giallorosso tra il 1981 e il 1996 Giannini, il cui soprannome deriva dall’eleganza dei suoi movimenti a centrocampo, è diventato una leggenda del club capitolino. Raccogliendo il testimone da Paulo Roberto Falcao, Giannini è stato protagonista della vittoria della Coppa Italia da parte della Roma nell’85-86 e nel 90-91 e, con la fascia al braccio, sfiorò lo scudetto nell’86-87, quando la Roma venne sconfitta 2-3 in casa all’ultima giornata contro il Lecce già retrocesso cedendo il primo posto alla Juventus. Idolo di una generazione di tifosi giallorossi, Francesco Totti in più occasioni ne ha evidenziato l’importanza nella sua formazione calcistica, ricordando di averne avuto il poster in camera da piccolo.

