L'inglese è in rotta con Ten Hag allo United, ma l'ostacolo è l'ingaggio

Juventus al lavoro per migliorare il reparto d’attacco negli ultimi giorni di mercato. Il focus del direttore sportivo Cristiano Giuntoli è sugli esterni, determinanti per il sistema di gioco del nuovo tecnico Thiago Motta, e stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport gli occhi sarebbero puntati su Jadon Sancho del Manchester United. L’inglese 24enne, già cercato dalla Juventus durante l’ultimo mercato di gennaio, è infatti in rotta con il tecnico dei Red Devils, Erik Ten Hag, e non è stato convocato per l’esordio della squadra in Premier League contro il Fulham. Ma l’ostacolo maggiore sarebbe l’ingaggio di Sancho, che secondo i dati del sito specializzato Capology riceve 21 milioni di euro l’anno bonus compresi. Per questo, prima di arrivare all’inglese la Juventus dovrebbe cedere Federico Chiesa, fuori dal progetto tecnico di Motta, su cui ha sondato le acque il Barcellona. Gli ostacoli per il passaggio di Chiesa in blaugrana sono però essenzialmente due: gli spagnoli devono vendere prima di poter tesserare nuovi giocatori e lo stipendio chiesto dall’italiano, che vorrebbe guadagnare più degli attuali 5 milioni di euro all’anno.

