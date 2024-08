Saranno rivalutati tra 10 giorni, salteranno quindi la trasferta di Verona

Lesioni muscolari per Khephren Thuram e Timothy Weah, entrambi usciti per infortunio durante il match della Juventus nella prima giornata di serie A, vinto 3-0 contro il Como. La società bianconera comunica che i due sono stati sottoposti ad accertamenti diagnostici presso il J|Medical che hanno evidenziato per il primo una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra e per il secondo una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Entrambi saranno rivalutati tra 10 giorni e salteranno quindi sicuramente la trasferta della Juventus contro il Verona del 26 agosto.

