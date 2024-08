Tap-in al 95' realizzato dopo che il numero 10 dei liguri si era fatto parare un rigore da Sommer

Parte con un pareggio il campionato dell’Inter che ha pareggiato 2-2 contro il Genoa nella prima giornata della Serie A 2024/2025. Liguri in vantaggio al 20′ con Vogliacco bravo a sfruttare un errore di Sommer. Al 30′ il pareggio dei campioni d’Italia con un colpo di testa di Marcus Thuram. Nella ripresa Simone Inzaghi ha schierato il tridente e ha trovato il gol del vantaggio ancora con Thuram all’84’. In pieno recupero il pareggio di Messias al 95′ con un tap-in realizzato dopo che il numero 10 dei liguri si era fatto parare un rigore da Sommer concesso per un fallo di mano di Bisseck.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata