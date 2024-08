Il tecnico rossonero: "Con l'arrivo di Fofana il mercato in entrata è chiuso"

Conto alla rovescia per l’inizio della Serie A e l’esordio del Milan. I Rossoneri giocheranno sabato, alle 20:45, a San Siro, contro il Torino. “Le sensazioni sono molto positive, dal primo giorno. Oggi sono più positive, i giocatori stanno arrivando, la squadra è pronta per cominciare il campionato con fiducia e sentimenti molto positivi e con grande ambizione“, ha detto Paulo Fonseca in conferenza stampa. “Vogliamo giocare questa partita già con la nostra identità sono molto soddisfatto e ho sensazioni molto positive per questa partita”, ha aggiunto l’allenatore che poi ha parlato di mercato. “Con l’arrivo di Fofana il mercato è chiuso per quanto riguarda le entrate, dobbiamo fare qualche uscita perché abbiamo tanti giocatori e non è facile lavorare con tanti giocatori”. “Ovviamente non è un segreto che sta arrivando. Sono soddisfatto del suo acquisto”.

Fonseca: “Inter molto forte ma siamo qui per lottare per lo scudetto”

“Noi siamo qui per lottare per lo scudetto e per vincere, ogni giorno che lavoro con i ragazzi ho più fiducia in questo. Non ho un altro modo per vedere le cose”, ha affermato ancora il tecnico. “L’Inter è stata molto forte negli ultimi due anni, ha fatto una finale di Champions e ha vinto uno scudetto. Penso che Atalanta, Napoli e Juve possano lottare per il campionato, quello che noi vogliamo è entrare in questa lotta. Sappiamo che l’Inter è forte, ha gli stessi giocatori da anni, lo stesso allenatore, ma noi crediamo alle nostre ambizioni e crediamo di poter entrare in questa lotta”.

