Lungo applauso per il figlio Piersilvio al momento della premiazione

Il Milan di Paulo Fonseca porta a casa il Trofeo Silvio Berlusconi superando il Monza 3 a 1 a San Siro. Una serata per ricordare l’ex doppio presidente a un anno e due mesi dalla sua scomparsa. Per i rossoneri subito titolare Morata ed esordio anche per Pavlovic nella ripresa.

Un lungo applauso ha accolto Piersilvio Berlusconi al suo ingresso in campo a San Siro per la premiazione del secondo Trofeo Silvio Berlusconi. Dagli spalti si è levato il canto: “Un presidente, c’è solo un presidente“.

