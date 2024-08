La Dea sfida il Real Madrid a Varsavia per il prestigioso trofeo

Cresce l’attesa a Bergamo per la Supercoppa Europea che vedrà l’Atalanta impegnata contro il Real Madrid a Varsavia. In occasione del prestigioso trofeo, è stato allestito un maxischermo nel centro della città, in piazzale degli Alpini, dove i tifosi della Dea potranno vedere la partita. I primi fan, a circa un’ora dall’inizio del match, hanno iniziato ad affollarsi davanti alle entrate per accaparrarsi il miglior posto possibile davanti allo schermo.

