Tanti assenti per la Dea oltre al centrocampista olandese, out anche Zaniolo, Scamacca e Scalvini. Pronto Retegui

L’appuntamento con la storia, il dispiacere per non avere a disposizione Koopmeiners “vittima” delle beghe di mercato per una sfida ‘real’. L’Atalanta è pronta a giocare la sua prima finale di Supercoppa Europa contro il Real Madrid. Sfida affascinante e difficile, sulla carta quasi proibitiva. Quasi. Perché la vigilia sembra essere molto simile a quella di Dublino quando la ‘Dea’ si presentava all’appuntamento contro il Bayer Leverkusen degli invincibili senza avere i favori del pronostico. Il campo poi ha detto altro.

Gasperini: “Koopmeiners la vera vittima”

“Sarà una partita dal prestigio incredibile, sarà una gara molto difficile contro la squadra più titolata al mondo, ma vogliamo stupire” ha detto Gian Piero Gasperini nella conferenza stampa di vigilia. Gasperini non sogna ad occhi aperti, ma affonda la sua dose di realismo nella consapevolezza che “i pronostici si possono sovvertire” anche se di fronte si ha un mostro sacro come Carlo Ancelotti che è “un punto di riferimento per tutti gli allenatori, un vincente”. Per ‘Gasp’ un solo rammarico, le troppe assenze. E se “dispiace per Scamacca e Scalvini” che sono fuori per guai fisici, il tecnico di Grugliasco ha attaccato sull’assenza di Koopmeiners. Le sirene della Juventus hanno distratto il giocatore. Gasperini ha assolto l’olandese, senza risparmiare una stilettata netta: “Koopmeiners è la vera vittima. È stato condizionato dalle beghe di mercato, il mio rammarico è grande, è stato fatto di tutto per danneggiare l’Atalanta“.

Per quando riguarda l’undici che tenterà l’impresa in attacco gli orobici, senza Zaniolo, Gasperini sa di avere un Retegui “prontissimo” e un Lookman che proverà a replicare la tripletta della finale di Europa League vinta. Rispetto all’appuntamento irlandese in campo ci sarà Marten de Roon.

Ancelotti: “Ragazzi motivati per fare bene”

In casa Real Madrid la voglia è quella di partire con il piede giusto e iniziare questa lunga stagione che culminerà con la partecipazione del club con un titolo: “È il primo appuntamento di una stagione lunghissima. I ragazzi stanno bene e sono motivati per fare bene”, ha detto Carlo Ancelotti in conferenza stampa. L’attesa è capire se domani il super colpo di mercato dei ‘Blancos’ Kylian Mbappé potrà esordire con la sua nuova maglia. Su questo punto Ancelotti non si è sbilanciato: “Mbappé è in buona forma, si sta allenando molto bene e tutti quelli che sono nella squadra possono giocare”. Da parte del tecnico emiliano nessun dubbio, invece, sulla qualità dell’Atalanta. “E’ una squadra che merita di stare qui. Questo grazie a un allenatore con molta esperienza e a un grande lavoro. Gasperini è un allenatore molto bravo tatticamente e un amico, per noi sarà una partita difficile”.

