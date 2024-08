La partita questa sera alle ore 21 allo stadio San Siro di Milano

Stasera alle ore 21 lo stadio San Siro di Milano ospiterà la seconda edizione del “Trofeo Silvio Berlusconi“, un incontro che vedrà protagoniste AC Milan e AC Monza, per ricordare il presidente Silvio Berlusconi che ha fatto la storia di entrambi i club. Il match sarà trasmesso in diretta su Canale 5 e su Mediaset Infinity. “Per l’occasione, Monza e Milan scenderanno in campo con maglie speciali, decorate con una patch esclusiva dedicata al presidente, sempre sensibile alle tematiche sociali. Le maglie saranno messe all’asta sul sito matchwornshirt.com a partire dal fischio d’inizio. I proventi raccolti saranno destinati a Fondazione Milan che li utilizzerà per sostenere la Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale (DCPS) delle squadre affiliate a Milan e Monza”, rende noto il Monza in un comunicato. “Fondazione Milan è da sempre impegnata nel promuovere l’accesso allo sport per ragazzi e ragazze con disabilità, attraverso il programma Sport for All. L’iniziativa benefica, sulla scia delle prossime Paralimpiadi in programma a Parigi dal 28 agosto all’8 settembre, promuove il Calcio Paralimpico, supportando le squadre affiliate a Milan e Monza che partecipano al campionato DCPS, istituito dalla FIGC nel 2019, per continuare a offrire un calcio inclusivo e accessibile a tutti”, si legge ancora nel comunicato.

