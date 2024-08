Il gesto emozionante in solidarietà con il compagno di squadra che si sta curando

Il gesto emozionante dei giocatori del Kalmar: si rasano a zero in solidarietà con il loro capitano, che ha scoperto di avere il cancro e si sta curando. Il calciatore del club svedese non riesce a trattenere le lacrime quando entra nello spogliatoio e vede i suoi compagni di squadra. Poi li abbraccia e li ringrazia per il sostegno.

