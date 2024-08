Circa 50mila tifosi hanno riempito lo stadio per ricordare il Cavaliere scomparso nel 2023

Circa 50mila tifosi hanno riempito lo stadio di san Siro per il match amichevole tra Milan e Monza del “Trofeo Silvio Berlusconi”. A poco più di un anno dalla scomparsa del Cavaliere è ancora vivo il ricordo dei sostenitori di entrambe le formazioni: “Sono qui per Berlusconi. Un grande uomo sia sportivo che in tutto. Mi vengono le lacrime”, racconta una tifosa poco prima di varcare il cancello. Ma la curiosità va tutta per l’esordio di Alvaro Morata: “Mi aspetto un bel gol, speriamo in bene ma i pronostici sono buoni. Non vediamo l’ora di vederlo in campo”.

