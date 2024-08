Al via sabato il nuovo campionato 2024/2025

L’eliminazione del raccattapalle per aumentare il ritmo del gioco (almeno questo è il tentativo), una sostituzione in più in caso di trauma cranico e riadattamenti regolamentari sul fallo di mano nell’era del Var. Ma si è voluto provare a dare una ventata di aria fresca anche sul cerimoniale per l’ingresso in campo, rivoluzionato, anche questo, nel suo piccolo. Senza dimenticare la nuova ‘monetina‘ da far roteare prima del fischio d’inizio. Il calcio si rinnova e la Serie A per la stagione che verrà si adatta per venire incontro al futuro con piccoli e continui adattamenti.

La novità sui raccattapalle

La novità che ha il maggior impatto soprattutto per il suo effetto nostalgia, è ‘l’uscita di scena’ dei raccattapalle a bordo campo. A partire da sabato prossimo, prima giornata del campionato 2024-25, i palloni non saranno più consegnati direttamente ai calciatori ma saranno posizionati su appositi ‘cinesini’ collocati intorno al campo di gioco. Saranno sei lungo il lato delle panchine e cinque sull’altro lato, ognuno posizionato a una distanza minima di 1,5 metri dalle linee di bordocampo. L’obiettivo? Aumentare il tempo di gioco effettivo, ridurre al minimo le interruzioni così da favorire uno spettacolo più fluido e di conseguenza i maxi recuperi da parte degli arbitri. Da sottolineare che i raccattapalle non verranno di fatto eliminati ma avranno il solo compito di mettere la palla nel cestello. Poche partite per capire se la novità, testata in Premier League e durante l’ultima finale di Coppa Italia, raccoglierà consensi e avrà o suoi effetti ‘benefici’ sul fronte dello show.

Il sesto cambio in caso di trauma cranico

Sul fronte del regolamento verrà adattata la regola già sperimentata a Qatar 2022 secondo cui se un giocatore subisce un trauma cranico può essere sostituito anche se sono già stati sfruttati tutti e cinque i cambi a disposizione. Ovviamente il trauma deve essere accertato dallo staff medico. La normativa, presa in prestito di fatto dal rugby (la famosa ‘concussion‘) è un modo per salvaguardare la salute dei calciatori. Altra novità è il fallo di mano per il quale verranno prese valutazioni diverse da quelle delle ultime stagioni che spesso hanno generato anche polemiche e controversie accese. Gli arbitri italiani in termini di tocchi di mano sposano da sempre una filosofia molto fiscale rispetto a quello che viene sanzionato a livello europeo e dunque in qualche modo si adeguano. Anche se il fallo sarà evidente il fallo di mano non porterà all’espulsione se è all’interno dell’area di rigore mentre se è fuori sarà sempre cartellino rosso.

Tutti i falli di mano che avrebbero portato al giallo, saranno depenalizzati. C’è un cambio di ‘stile’ anche nel cerimoniale di ingresso in campo delle squadre. La tradizionale entrata dei giocatori sarà adesso preceduta dalla terna arbitrale, accompagnata dal quarto uomo, in fila indiana. Inoltre il sorteggio del campo quest’anno sarà eseguito con una moneta speciale coniata per l’occasione. Poi si terrà la foto ufficiale delle due squadre. Il tutto per dare ancora più solennità ed enfasi a un gioco che sembra ‘annoiare’ per la sua magica semplicità.

