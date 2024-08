L'annuncio ufficiale club nerazzurro: "Prosegue il percorso nel segno del duro lavoro e del senso d'appartenenza"

Lautaro Martinez e l’Inter insieme fino al 2029. L’annuncio ufficiale del rinnovo di contratto del capitano nerazzurro è arrivato con un comunicato pubblicato sul sito del club dei campioni d’Italia: “Un cammino straordinario in cui è cresciuto, si è affermato ed è diventato il capitano e trascinatore dell’Inter. Un percorso che oggi prosegue nel segno del duro lavoro e del senso di appartenenza – si legge nella nota -. Lautaro Martinez e l’Inter insieme fino al 2029. Il prolungamento del rapporto è una conseguenza naturale delle sei stagioni in nerazzurro dell’attaccante argentino che ha collezionato complessivamente 282 presenze, condite da 129 reti”.

Lautaro: “Contento e orgoglioso di continuare con Inter”

“Ciao a tutti i tifosi nerazzurri, volevo salutare tutti. Sono contento e orgoglioso di continuare questa avventura con l’Inter, insieme a voi. Vi mando un abbraccio. Forza Inter sempre”. Così, in un video postato sull’account X dell’Inter, Lautaro Martinez dopo aver rinnovato il contratto con i campioni d’Italia fino al 2029.

“Il rinnovo significa tantissimo – ha detto ancora Lautaro Martinez sui canali del club -, sono orgoglioso e grato, ringrazio i dirigenti e la società. Dopo sei anni essere ancora qui vuol dire tanto per me e per la mia famiglia, sono davvero contento e ho tanta voglia di lottare per vincere ancora. Voglio dare il 100% in ogni gara e aiutare sempre i compagni, per essere un esempio da seguire. Sono cresciuto tanto, in campo e fuori, diventare padre mi ha fatto maturare molto, avere la famiglia vicino è importantissimo. Lavoro ogni giorno per dare sempre di più, cerco di migliorarmi costantemente. Aver segnato così tanto mi rende felice, ma voglio segnare ancora tanti gol con questa maglia. Abbiamo vinto molto in questi anni e la Seconda Stella mi rende orgoglioso perché abbiamo fatto la storia di questo Club. Voglio ringraziare tutti i nostri tifosi perché ci hanno sempre sostenuto in ogni momento”.

