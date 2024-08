Il francese è valutato 60 milioni, ma si parla anche di prestito con diritto di riscatto

L’ex attaccante della Juventus, Kingsley Coman, vicino alla cessione dal Bayern Monaco. L’esterno d’attacco francese, secondo quanto riporta Fabrizio Romano, non rientrerebbe nel piano tecnico del nuovo allenatore dei bavaresi, Vincent Kompany, specie alla luce dei nuovi arrivi come Michael Olise: per lui sarebbe possibile anche l’ipotesi di una cessione con la formula del prestito con diritto di riscatto. Alla finestra, stando alle indiscrezioni riportate da Tuttosport, ci sarebbe il Paris Saint-Germain, alla ricerca di nuove soluzioni in attacco nel difficile tentativo di sostituire Kylian Mbappé, passato al Real Madrid. La valutazione di Coman da parte del Bayern Monaco è di circa 60 milioni di euro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata