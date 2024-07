Maglie e bandiere romaniste ad accogliere il fantasista ex Juve e Frosinone

Sono più di un centinaio i tifosi giallorossi accordi all’aeroporto di Fiumicino per attendere l’arrivo del nuovo acquisto della Roma Matias Soulè. Grande entusiasmo per l’ingresso al terminal 1 del DS Florent Ghisolfi, arrivato ad accogliere il fantasista ex Juve e Frosinone. Maglie e bandiere romaniste fanno da contorno ai molti cori intonati dai supporters per ingannare l’attesa dell’argentino.

