Le fiamme stanno interessando sterpaglie, vegetazione e alcuni rifiuti

Grosso incendio a Ponte Mammolo, Roma, che sta interessando sterpaglie, vegetazione e alcuni rifiuti. Roma Capitale, in una nota, fa sapere che “è già stata allertata Arpa Lazio per eventuali attività di monitoraggio ambientale”. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Locale per agevolare la viabilità e i volontari della Protezione Civile per il supporto allo spegnimento. Cautelativamente, fa sapere il comune, “sono state evacuate circa 40 persone dalle abitazioni e delle strutture ricettive poste in prossimità dell’area”.

