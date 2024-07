Esordio fortunato perni Rossoneri. Unica nota dolente l'infortunio al ginocchio di Florenzi

Inizia con una vittoria il Tour americano del Milan. Allo Yankee Stadium di New York, sotto lo sguardo attento anche di Gerry Cardinale, il Milan si impone per 3-2 al cospetto del Manchester City di Guardiola. Decisiva la doppietta di un ispirato Colombo e il gol di Nasti. Il pomeriggio americano ha regalato una sorpresa speciale al popolo milanista, al di là del bel successo: nella ripresa i rossoneri hanno indossato e svelato in campo il nuovo ufficiale Away kit di Puma, il quale verrà presentato nei dettagli in queste ore. Un esordio fortunato, peccato solo per la nota dolente dell’infortunio al ginocchio di Florenzi. Dopo gli spunti di Vienna, il pre-campionato estivo rossonero avanza aumentando le risposte positive: in particolare riguardanti la manovra offensiva. Molto apprezzabile la prestazione di squadra, tanti giocatori coinvolti – giovani e non, da sottolineare la grande prova di Saelemaekers – di fronte a un avversario rimaneggiato ma comunque campione d’Inghilterra all’interno di un contesto importante. La nostra tournée proseguirà con allenamenti, eventi, in generale lavoro negli USA verso le prossime gare contro Real Madrid (il 31 luglio alle 2.30 italiane al Soldier Field di Chicago) e il Barcellona (il 6 agosto all’1.30 italiane al M&T Bank Stadium di Baltimora).

Dopo i primi approcci, il Milan prende il comando delle operazioni: all’8′ Loftus-Cheek avanza e calcia impegnando Ederson. Al 18′ spunto di Saelemekers, pallone in mezzo raccolto e girato da Chukwueze a fil di palo. Ma al 19′ il Manchester City colpisce, Bobb scatta e serve Haaland, implacabile nel tocco in spaccata all’angolino. Al 27′ ancora Bobb per Haaland, sinistro sopra la traversa. Poi si scatena l’asse Chukwueze-Colombo. Due gol quasi uguali nel giro di poco: al 30′ cross e colpo di testa sottoporta; al 34′ stesso copione ma finalizzazione al volo rasoterra per la doppietta di Lollo. Nel mezzo, Bobb spreca una ghiotta chance. Mai prestare il fianco al centravanti norvegese, al 37′ bravo Torriani a distendersi per dirgli di no. Nel recupero ci prova Terracciano dal limite, alto. Si va al riposo, 2-1. Inglesi più pimpanti in avvio di seconda frazione, al 55′ arriva il pareggio firmato McAtee puntuale nella deviazione aerea in area piccola su servizio preciso di Hamilton. All’ora di gioco ci prova Wilson-Esbrand, non va. La prevedibile massiccia girandola di cambi modifica gli schieramenti frenandone l’indole, complice pure caldo e stanchezza. il Diavolo rimane abbastanza blando, però poi sale in cattedra Nasti: al 72′ riceve da Pobega, stoppa e tira con Ederson che la blocca a terra; al 73′ si defila dinnanzi al portiere senza concludere a dovere; il terzo tentativo è quello buono perché al 78′ deposita in rete di destro l’assist di Saelemekers per il vantaggio al termine di un’ottima azione corale. I Citizens non si arrendono, qualche scorribanda finale però non rendendosi così pericolosi. Triplice fischio: 3-2.

