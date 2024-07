La squadra di Nesta continua la preparazione per la nuova stagione

(LaPresse) Al Campo Sportivo di Temù (Brescia), il Monza supera 16-1 la formazione locale della Nuova Camunia nella seconda amichevole del ritiro di Pontedilegno-Tonale. I biancorossi partono forte e Petagna va vicino al vantaggio due volte tra il 3’ e il 4’. Molto attivo anche Dany Mota, che al 9’ prende la mira e pesca l’angolino col sinistro per l’1-0. Il 2-0 arriva al 12’, con un sinistro chirurgico di Petagna. Due minuti più tardi il numero 37 biancorosso potrebbe fare doppietta, ma il suo tiro questa volta finisce sul palo. Il 3-0 porta la firma di Dany Mota e arriva al 16’ con una conclusione precisa nell’angolino. La squadra di Nesta sfrutta anche le palle inattive e al 22’, sugli sviluppi di corner, Carboni schiaccia in rete di testa sul secondo palo. Il difensore sardo si conferma a suo agio con gli inserimenti in area avversaria e al 28’ firma la sua doppietta, insaccando da pochi passi il 5-0. Non si ferma la squadra biancorossa che al 30’ confeziona il sesto gol con la zampata di Petagna, che bacia il palo e finisce in rete. Doppietta anche per l’attaccante triestino. Prima dell’intervallo la Nuova Camunia riesce a trovare la rete con Bresesti, che al 43’ regala una piccola gioia alla formazione locale. Mister Nesta cambia otto uomini all’intervallo. Tra i nuovi entrati c’è anche Djuric, che al 3’ finalizza uno splendido scambio con Caprari e col sinistro insacca sul secondo palo. Caprari, altro volto nuovo della ripresa, propizia l’autorete di Demurtas al 6’. Dopo un’occasione per il nuovo acquisto Forson, neutralizzato dal portiere avversario, al 10’ si iscrive al tabellino dei marcatori anche Valoti, con un preciso colpo di testa. Il decimo gol è tutto di Caprari, che trova il secondo palo con un diagonale mancino. Partecipa alla goleada biancorossa anche Pedro Pereira, autore del 11-1 al 21’. Il Monza supera i gol segnati un anno fa alla Nuova Camunia col gran sinistro ravvicinato di Kyriakopoulos, che scarica di potenza in rete il 12-1. C’è lo zampino del greco anche nella splendida combinazione con Caprari che porta al gol di Forson, a segno per la prima volta con la maglia biancorossa. Il gol più spettacolare del pomeriggio lo realizza Kyriakopoulos, che si coordina alla perfezione per il bellissimo sinistro al volo del 14-1. Il greco è scatenato e si regala la tripletta, sempre con il suo mancino potente e preciso. C’è gloria anche per il giovane Postiglione, che a un minuto dal 90’ infila di testa il gol del definitivo 16-1. Il Monza tornerà in campo per la terza amichevole nel ritiro di Pontedilegno-Tonale sabato 20 luglio, alle 16.30 contro il Palermo.

