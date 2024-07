"Rinnovo è motivo di grande orgoglio per tutto il club", ha detto l'ad Adriano Galliani

Motorola, azienda parte del Gruppo Lenovo che progetta e produce telefoni cellulari e soluzioni mobile, ha annunciato il rinnovo della sponsorizzazione con AC Monza per la stagione sportiva 2024-2025, confermandosi Official Sponsor dei Biancorossi nel corso di una conferenza stampa a cui hanno partecipato il General Manager di Motorola Italia, Carlo Barlocco e il Vicepresidente vicario e Amministratore delegato dell’Ac Monza, Adriano Galliani. “Il rinnovo della sponsorizzazione con Motorola è motivo di grande orgoglio per tutto il Club, poiché testimonia l’eccellente lavoro svolto insieme. Nei primi due anni della nostra storia in Serie A, avere sul petto un brand iconico e riconoscibile a livello mondiale come Motorola ha elevato il prestigio della nostra maglia”, ha commentato Galliani: “Ringrazio Motorola per la fiducia e da parte nostra faremo il massimo per continuare questa sinergia vincente anche nella stagione 2024-25″.

