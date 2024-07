Così il ds della Juventus nel corso della conferenza stampa di presentazione di Thiago Motta

“Volevo ringraziare Rabiot, il cui contratto è scaduto lo scorso 30 giugno. Gli vogliamo augurare tutti un felice futuro professionale e non”. Lo ha detto il football director della Juventus Cristiano Giuntoli nel corso della conferenza stampa di presentazione di Thiago Motta annunciando l’addio di Adrien Rabiot.

Giuntoli: “No fuori rosa alla Juve, vogliamo un giocatore per reparto”

“Voglio fare delle precisazioni su presunti fuori rosa o altro. Tutti i calciatori fanno parte della Juve, sono tutti bravi calciatori e ragazzi straordinari. Le considerazioni verranno fatte a fine mercato, noi vorremmo fare una squadra competitiva tenendo d’occhio i conti. Vorremmo puntellare ancora la squadra con un calciatore per reparto, per dare al mister il massimo di quello che possiamo fare in questo momento”. Lo ha detto il football director della Juventus Cristiano Giuntoli nel corso della conferenza stampa di presentazione di Thiago Motta.

Motta: “Alla Juve al momento giusto, si apre ciclo interessante”

“La Juve è un club ambizioso, ho la convinzione oggi che si apre un ciclo molto interessante. I primi giorni sono stati bellissimi, ho trovato una struttura di lavoro molto bella e preparata, con gente di grande competenza che mi sta aiutando tanto. Ringrazio anche l’accoglienza calorosa dei nostri tifosi. Sono arrivato al momento giusto”. Lo ha detto il nuovo allenatore della Juventus Thiago Motta nel corso della conferenza stampa di presentazione. “E’ stato un grande piacere la visita di John Elkann, questa pressione è uno stimolo in più, oggi allenare questo club è una bella responsabilità”, ha aggiunto Motta, che poi aggiunto: “Sento grande responsabilità ma è una bellissima responsabilità. Voglio dare il massimo”.

Motta: “Soulè? Ora è della Juve, si sta allenando bene”

“Soulè? Oggi fa parte del gruppo, si sta allenando molto bene, è un giocare della Juve in questo momento”, ha aggiunto poi il nuovo tecnico bianconero sul futuro del calciatore argentino, su cui si registra l’interesse della Roma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata