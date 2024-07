Intanto la Signora si cautela: ufficiale Douglas Luiz, in arrivo Khephren Thuram

Da oggi, 1 luglio, Adrien Rabiot è ufficialmente svincolato. Scaduto il contratto con la Juventus, il centrocampista francese – che sta disputando l’Europeo con la sua Nazionale – dovrebbe prendere una decisione sulla prossima stagione dopo il torneo in corso in Germania. Il suo futuro sembra essere comunque italiano, con un ballottaggio Juve-Milan per assicurarsi le sue prestazioni, anche se negli scorsi giorni sono rimbalzate voci su possibili offerte dalla Premier League.

La squadra bianconera ha proposto tramite il suo ds Cristiano Giuntoli un’offerta di rinnovo, con il nuovo mister Thiago Motta che sembrerebbe voler continuare a lavorare con il suo ex compagno di squadra al Psg. Dall’altra parte è forte la corte del Milan, che vorrebbe regalare ‘cavallo pazzo’ al nuovo tecnico Fonseca.

La Juventus si sta in ogni caso cautelando di fronte a un possibile addio del francese. Ieri è arrivata l’ufficialità dell’acquisto dall’Aston Villa di Douglas Luiz, mentre sarebbe in dirittura d’arrivo un altro colpo in mediana, vale a dire Khephren Thuram, figlio dell’ex bianconero Lilian e fratello di Marcus, attaccante dell’Inter.

