Lo ha annunciato la FA: "Il processo di nomina del successore è ancora in corso"

Gareth Southgate non è più il ct della nazionale inglese. Il tecnico ha deciso di lasciare la guida dell’Inghilterra dopo quasi otto anni. Sul sito della Football Association, la federcalcio inglese, l’amministratore delegato Mark Bullingham ha ringraziato il ct che ha conquistato (ma perso) due finali agli Europei del 2020 e del 2024: “A nome del calcio inglese, vorrei rendere omaggio a Gareth Southgate e a Steve Holland (assistente di Southgate, ndr) per tutto ciò che hanno realizzato”, scrive Bullingham che continua: “Negli ultimi otto anni hanno trasformato la squadra maschile dell’Inghilterra, regalando ricordi indimenticabili a tutti coloro che amano i Tre Leoni. Guardiamo al mandato di Gareth con enorme orgoglio: il suo contributo al gioco inglese, incluso un ruolo significativo nello sviluppo dei giocatori e nella trasformazione della cultura, è stato unico”. L’ad conclude: “Gareth ha reso possibile il lavoro impossibile e ha gettato solide basi per il successo futuro. Siamo molto orgogliosi di tutto ciò che Gareth e Steve hanno realizzato per l’Inghilterra e saremo per sempre grati a loro”. Per quanto riguarda il dopo Southgate, Bullingham aggiunge: “Il processo di nomina del successore di Gareth è ora in corso e puntiamo ad annunciare il nostro nuovo manager il prima possibile”.

