L'attaccante ex Psg: "Un sogno diventato realtà"

Ora è ufficiale: Kylian Mbappé ha firmato per il Real Madrid. Il campione del mondo francese, ex attaccante del Psg, ha firmato con il club guidato da Carlo Ancelotti, fresco vincitore sabato scorso della sua 15ma Champions. Il suo contratto lo lega ai Blancos fino al 2029.

Il club: “Rinforzati da un attaccante spettacolare”

“La nostra squadra è rinforzata da un attaccante spettacolare, capitano della squadra francese, con la quale è diventato campione del mondo nel 2018 e della Nations League nel 2021, nella quale ha segnato il gol della vittoria. Ai Mondiali del 2022 in Qatar, Mbappé ha vinto la Scarpa d’Oro con 8 gol e, dopo la tripletta in finale, è diventato il capocannoniere della storia nelle finali dei Mondiali (4)”, si legge sul sito del Real Madrid. Capocannoniere di tutti i tempi del Paris Saint-Germain con 256 gol, Mbappé ha vinto campionato, Coppa e Supercoppa francese in questa stagione. In sette anni al club francese ha vinto 17 titoli: 6 Campionati, 4 Coppe di Francia, 5 Supercoppe di Francia e 2 Coppe di Lega.

Mbappé: “Un sogno diventato realtà”

“Un sogno diventato realtà. Molto felice e orgoglioso di far parte del club dei miei sogni, il Real Madrid. È impossibile spiegare quanto mi sento felice ed emozionato in questo momento. Non vedo l’ora di vedervi, madridisti, e vi ringrazio per il vostro incredibile supporto”, ha commentato Mbappé dopo l’ufficialità della sua firma con il club madridista.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata