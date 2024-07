La 'Roja' si è imposta per 2-1 in finale contro l'Inghilterra

Esplode la gioia in Spagna dopo la vittoria della squadra iberica in finale di Euro 2024 contro l’Inghilterra per 2-1. La ‘Roja’ si è imposta con le reti di Nico Williams e Oyarzabal, per gli inglesi gol di Palmer.

