Il gol vittoria inglese porta la firma di Watkins al 90'

Sarà l’Inghilterra l’avversaria della Spagna nella finale di Euro 2024, in programma Domenica 14 luglio a Berlino. Nella seconda semifinale la squadra del ct Southgate ha battuto per 2-1 l’Olanda in rimonta. Nel primo tempo reti di Xavi Simons per l’Olanda al 7′, pareggio dell’Inghilterra con Kane su rigore al 18′. Nella ripresa il gol vittoria inglese porta la firma di Watkins al 90′. Per l’Inghilterra è la seconda finale consecutiva agli Europei, dopo quella persa tre anni fa in casa contro l’Italia ai rigori.

