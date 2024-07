L'avversaria della finale di domenica sarà decretata dalla seconda semifinale tra Olanda e Inghilterra

La Spagna è la prima finalista di Euro 2024. La nazionale del ct de la Fuente ha battuto 2-1 la Francia nella semifinale giocata a Monaco di Baviera. Vittoria in rimonta per Morata e compagni. Era stata la Francia, infatti, a passare in vantaggio a inizio match con un colpo di testa di Kolo Muani servito da Mbappé. Tra il 21′ e il 25′ la rimonta spagnola. Prima il pareggio di Yamal con un gioiello dal limite, poi il gol del sorpasso firmato da Dani Olmo. Nella ripresa la Francia di Deschamps ha alzato la pressione, ma non è riuscita a trovare il pareggio. La Spagna ora attende l’avversaria della finale di domenica che sarà decretata dalla seconda semifinale tra Olanda e Inghilterra in programma domani sera.

