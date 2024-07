Il vicepresidente e ad dei brianzoli: "Promozione in A ultima sua grande gioia"

(LaPresse) “Intanto bisogna mettersi d’accordo su cosa sia una trattativa. Se si fa riferimento al vocabolario, si intende sedersi con una società e cominciare a parlare, non esiste nessuna trattativa per Szczesny. Quando io dico che non c’è nessuna trattativa per un calciatore vuol dire che non c’è nessuna trattativa. Poi chiacchiere con uno, con un direttore sportivo o altro, è tutto così in divenire. Ma non c’è nessuna trattativa in corso per Szczesny, dove per trattativa intendo una trattativa”. Così l’ad del Monza, Adriano Galliani, rispondendo a una domanda sul portiere polacco durante la conferenza stampa di presentazione del neo allenatore Alessandro Nesta.

