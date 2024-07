Il vicepresidente e ad dei brianzoli: "Promozione in A ultima sua grande gioia"

“Berlusconi è sempre con me, in Senato sono seduto proprio nel suo posto. E ogni mattina che mi alzo penso a cosa avrebbe fatto lui, è stato il mio maestro di vita e sono sicurissimo che è contento della scelta di Alessandro Nesta“. Lo ha detto l’ad Adriano Galliani nel corso della conferenza stampa di presentazione di Alessandro Nesta come nuovo allenatore del Monza. “C’era una short list di tre allenatori e abbiamo scelto Nesta. “Con Berlusconi il Monza è arrivato in Serie A, cosa che non era mai successo. La promozione è stata la sua ultima grande gioia. Siamo qui per onorare la sua memoria”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata