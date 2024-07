Alessandro Nesta e Matteo Pessina

Domani la presentazione del nuovo allenatore dei biancorossi

Ha preso il via lunedì 8 luglio al centro sportivo ‘Silvio e Luigi Berlusconi – Monzello’ la stagione agonistica 2024-25 dell’Ac Monza. Per i giocatori i test fisici e le visite mediche di rito, a due giorni dalla partenza della squadra per il ritiro a Pontedilegno-Tonale. Presente insieme alla squadra il nuovo mister Alessandro Nesta, che verrà presentato ufficialmente domani, 9 luglio, allo UPower Stadium alle 12.

