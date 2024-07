Gli Oranje affronteranno mercoledì a Dortmund l'Inghilterra

I tifosi olandesi hanno festeggiato con fuochi d’artificio e balli a L‘Aia la vittoria della loro squadra nei quarti di finale degli Europei contro la Turchia. Gli Oranje hanno rimontato e battuto la squadra di Vincenzo Montella per 2-1, conquistando così un posto nelle semifinali del torneo. I Paesi Bassi affronteranno mercoledì a Dortmund l’Inghilterra. L’altra sfida per l’accesso in finale sarà tra Francia e Spagna.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata