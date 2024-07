Gli olandesi affronteranno l'Inghilterra

L’Olanda è la quarta semifinalista di Euro 2024. Vittoria in rimonta per la nazionale del ct Koeman che ha superato la Turchia di Vincenzo Montella 2-1 nell’ultimo quarto di finale giocato a Berlino. Turchia avanti nel primo tempo grazie a un colpo di testa di Akaydin. Nella ripresa, in cinque minuti, il ribaltone olandese con de Vrij al 71′ e un’autorete di Muldur al 76′. Inutile l’assalto finale turco. L’Olanda in semifinale affronterà l’Inghilterra che ha eliminato la Svizzera.

